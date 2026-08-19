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#Roman francophone

Comme l'oranger amer

Milena Palminteri

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Trois femmes fières. Un secret inavouable. Une île en pleine tourmente. Sicile, années 1920. Nardina aspire à obtenir son diplôme, mais se retrouve enfermée dans son rôle d'épouse. Sabedda est servante et rêve de choisir son avenir, mais sa pauvreté l'en empêche. Leurs chemins se croisent, scellant un lien indélébile entre elles... Des décennies plus tard, en 1960, Carlotta, archiviste à Agrigente, découvre un document ancien qui la pousse à enquêter sur son passé. Toutes trois se battent dans un monde en mutation, en proie au fascisme et à la guerre, à l'aube d'une renaissance. Dans une langue riche et nuancée, Milena Palminteri dresse le portrait de femmes confrontées aux défis de leur époque, et explore avec sensibilité les thèmes de la maternité et de la quête d'identité. Traduit de l'italien par Delphine Gachet A propos de l'autrice Milena Palminteri est née en 1949 à Palerme, en Sicile, et vit aujourd'hui à Salerne. Son premier roman, Comme l'oranger amer, l'a propulsée instantanément au rang des auteurs bestsellers en Italie. "Avec sa trame romanesque puissante, son ambition à saisir les dynamiques sociales d'une époque, une lecture aussi captivante qu'érudite ! " Librairie L'Astrolabe (Rennes) "L'autrice explore avec sensibilité les thèmes de la maternité et de la quête d'identité". France Dimanche "Trois femmes extraordinaires font face au plus grand défi : comment s'approprier leur vie dans un monde qui voudrait choisir pour elles ? Inspiré d'une histoire vraie, ce roman est sublime". Charles Demoulin, Jeanette "Vivre libre ! Dans ce roman, Milena Palminteri dresse le portrait de trois femmes que le destin a fait se rencontrer et qui portent en elles le secret de la naissance et de l'amour maternel et qui doivent relever le défi de leur époque". Librairie Bleue comme une orange (La Talaudière)

Par Milena Palminteri
Chez HarperCollins France

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Auteur

Milena Palminteri

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Comme l'oranger amer

Milena Palminteri

Paru le 19/08/2026

496 pages

HarperCollins France

9,40 €

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