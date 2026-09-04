Traditions d'automne

L'automne est une saison de passage : on range doucement l'été dans nos souvenirs pour préparer l'hiver. Les feuilles qui craquent sous nos pas, la lumière dorée des journées plus courtes... La nature ralentit et nous invite à faire de même. Alors, on ressort les pulls, on allume des bougies, on prépare des plats réconfortants. La période est aussi riche en traditions, entre fêtes des récoltes, célébrations païennes et hommages aux ancêtres qui éclairent l'entrée dans les mois sombres. Explorons ensemble ces beaux moments à vivre et à partager, ainsi que les plus précieux symboles de l'automne, qu'ils soient issus du folklore, de la littérature ou de la nature.