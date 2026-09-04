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Traditions d'automne

Alexandra Bouyard, Alexandra MacCorvus

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L'automne est une saison de passage : on range doucement l'été dans nos souvenirs pour préparer l'hiver. Les feuilles qui craquent sous nos pas, la lumière dorée des journées plus courtes... La nature ralentit et nous invite à faire de même. Alors, on ressort les pulls, on allume des bougies, on prépare des plats réconfortants. La période est aussi riche en traditions, entre fêtes des récoltes, célébrations païennes et hommages aux ancêtres qui éclairent l'entrée dans les mois sombres. Explorons ensemble ces beaux moments à vivre et à partager, ainsi que les plus précieux symboles de l'automne, qu'ils soient issus du folklore, de la littérature ou de la nature.

Par Alexandra Bouyard, Alexandra MacCorvus
Chez Rustica éditions

| 1 Partages

Auteur

Alexandra Bouyard, Alexandra MacCorvus

Editeur

Rustica éditions

Genre

Garder la forme

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Traditions d'automne

Alexandra Bouyard, Alexandra MacCorvus

Paru le 04/09/2026

86 pages

Rustica éditions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782815324298
9782815324298
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