Par l'autrice du roman Mon Petit, lauréat du Prix HarperCollins poche - Le Parisien week-end " Je reprends mes rêves éveillés dans lesquels j'ouvre les grilles, les portes et les fenêtres. Et sans discrimination, ni casting, je laisse sortir chacun des fous et je mets le feu à un hôpital psychiatrique. " Kora, quadra et mère célibataire, lutte pour protéger son fils Sol. Jeune adulte aux prises avec des troubles psychiques, il est suivi par un système de santé à bout de souffle. Dans sa ville, Kora trimbale son inquiétude, sa solitude et une valise rose fluo, d'appartements prêtés en chambres d'hôtel miteuses louées à des marchands de sommeil. Alors qu'elle assume sa condition de proche aidante, Kora interroge son devoir de mère : combien de temps peut-on soutenir quelqu'un sans sombrer soi-même ? Avec la poésie nerveuse qui caractérise son écriture, Nadège Erika nous livre un deuxième roman uppercut et incontournable sur la maternité et la santé mentale. A propos de l'autrice Nadège Erika est travailleuse sociale et on retrouve ce même engagement dans son écriture. Son premier roman, Mon Petit, était inspiré de sa propre histoire et a été très repéré par la critique. Il est le lauréat du prix HarperCollins Poche - Le Parisien Week-end 2025. Pour son deuxième roman, Ce refrain qui te plaît, elle continue à aborder des thématiques qui lui sont chères, la maternité et la maladie mentale, avec cette plume acérée et poétique qui la caractérise. "On la lit, on a le souffle court". Juliette Arnaud, Radio Nova, La Dernière "Le magnifique portrait d'une héroïne d'aujourd'hui". Les Inrockuptibles "Un roman intimiste, percutant et furieusement politique autour de la question de la santé mentale et de ses tabous, illuminé par ses personnages mémorables". Katia Leduc, librairie L'Embarcadère, Saint-Nazaire "Le parcours du combattant d'une proche aidante comme on en lit très rarement". Lauren Bastide, Folie douce "Une écriture précise, rythmée et poétique". TV5monde "Une histoire poignante, proche de l'autofiction. [... ] Avec ce deuxième roman, à la fois prenant et bouleversant, l'autrice confirme le talent entrevu dans Mon Petit". Kévin Boucaud-Victoire, Marianne