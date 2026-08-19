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Augustin et les chrétiens d'Afrique du Nord

Collectif, Benoît de Sagazan

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On n'a jamais autant entendu parler de saint Augustin (354-430) que depuis l'élection du pape Léon XIV en 2025, ce dernier étant un religieux appartenant à l'ordre de Saint-Augustin. Le projet d'un voyage pontifical en Algérie, sur la terre natale de ce Père de l'Eglise latine, a encore davantage renforcé la curiosité autour de celui qui fut l'évêque d'Hippone (actuelle Annaba en Algérie). Au sommaire : Actus Brèves Archéologie Brèves Culture Brèves Religion Grèce D'un sanctuaire à l'autre : Turbali Sultan Baba / Thessalie (sanctuaire Bektashi) Arménie Exploration : Identité arménienne 3/3, Lac de Sevan Jordanie Récit de pèlerin Terre sainte Site Biblique : Césarée Maritime Comprendre la Bible : Marthe, Marie, Lazare et Jésus, une amitié particulière ? Vie quotidienne : vie domestique, organisation d'une maisonnée au Ier siècle En direct de Jérusalem par Marie-Armelle Beaulieu Tunisie Portfolio : Mosaïques paléochrétiennes de Tunisie Italie Site mémoire chrétienne : Assise, la cité de François Espagne Bible des peintres : Tapisserie de Gérone France Mémoire chrétienne : Lyon Paléochrétienne Dossier : Augustin et le christianisme nord-africain aux IVe-Ve siècles ? 1. L'incroyable destin d'Augustin ? 2. Que retenir de l'oeuvre d'Augustin (fiche pédagogique) 3. Comment Augustin lisait-il la Bible ? 4. Que signifie être chrétien en Afrique du Nord romaine du IVe au VIIe siècles ? Escale 1 : l'olivier de saint Augustin à Thagaste (Souk Arhas) en Algérie Escale 2 : Hippone (Annaba en Algérie)

Par Collectif, Benoît de Sagazan
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Benoît de Sagazan

Editeur

Bayard Presse

Genre

Histoire de l'Eglise

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Augustin et les chrétiens d'Afrique du Nord

Collectif, Benoît de Sagazan

Paru le 26/08/2026

154 pages

Bayard Presse

17,00 €

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