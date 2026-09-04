The Land of Mud - Tome 2

Pour Takahashi, une jeune femme de notre monde réincarnée dans le corps de la princesse Asuna, le quotidien de rêve a tourné au cauchemar depuis qu'elle a entrepris son pèlerinage. Car Lily, la véritable princesse Asuna, a trouvé un moyen de retourner dans le monde de la surface, et met tout en oeuvre pour tuer l'usurpatrice et retrouver son corps ainsi que sa destinée. A la suite d'une nouvelle attaque, dont elle réchappe grâce à son dévoué Télès, une alliée inattendue les rejoint et les informe qu'il s'agissait d'une opération de l' "? Eglise de l'ombre ? " ...