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The Land of Mud - Tome 2

Yamada Hamachi

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Pour Takahashi, une jeune femme de notre monde réincarnée dans le corps de la princesse Asuna, le quotidien de rêve a tourné au cauchemar depuis qu'elle a entrepris son pèlerinage. Car Lily, la véritable princesse Asuna, a trouvé un moyen de retourner dans le monde de la surface, et met tout en oeuvre pour tuer l'usurpatrice et retrouver son corps ainsi que sa destinée. A la suite d'une nouvelle attaque, dont elle réchappe grâce à son dévoué Télès, une alliée inattendue les rejoint et les informe qu'il s'agissait d'une opération de l' "? Eglise de l'ombre ? " ...

Par Yamada Hamachi
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Yamada Hamachi

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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The Land of Mud - Tome 2

Yamada Hamachi

Paru le 04/09/2026

192 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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