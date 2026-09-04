Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Voyages de rêve en France

Laurent Berthel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le beau livre Voyages de rêve, France invite à voyager à travers toute la richesse du territoire français. Cet ouvrage permet de découvrir la beauté artistique, culturelle et naturelle, ainsi que les perles de l'architecture témoignant du génie humain, dont celles classées par l'UNESCO, ainsi que de nombreux sites moins connus. Plus de 120 sites uniques en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, près de 400 photographies en couleurs spectaculaires, présentant l'immense patrimoine français : depuis les falaises de Normandie jusqu'aux paysages méditerranéens, en passant par les plus grandes villes, les plaines et les montagnes, sans oublier l'héritage des générations passées. Chaque chapitre décrivant la région donnée est précédé d'une carte où sont indiqués tous les sites décrits. Chaque lieu est présenté sur deux pages : de courtes descriptions de base portent sur l'histoire, les attractions majeures, les fêtes locales et l'environnement naturel.

Par Laurent Berthel
Chez Ouest-France

|

Auteur

Laurent Berthel

Editeur

Ouest-France

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyages de rêve en France par Laurent Berthel

Commenter ce livre

 

Voyages de rêve en France

Laurent Berthel

Paru le 18/09/2026

280 pages

Ouest-France

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737393495
9782737393495
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.