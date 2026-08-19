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The Cruel Dawn

Rachel Howzell Hall

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A Vallendor, certaines vérités sont plus redoutables que la colère des dieux. Autrefois vénérée comme la Grande Défenseuse de Vallendor, Kaivara Megidrail a tout perdu : trahie, punie, puis rejetée, elle n'est plus que l'ombre de la déesse qu'elle était. Pourtant, le royaume qu'elle a quitté vacille désormais au bord de l'effondrement. Les monstres parcourent les terres, les dieux murmurent dans l'ombre... et le passé refuse de rester enfoui. Au coeur de ce chaos demeure Jadon Wake - prince, forgeron, menteur - l'homme capable de la sauver... ou de la détruire. Traquée par des ennemis divins et hantée par des souvenirs fragmentés, Kaivara doit faire un choix : retrouver ses pouvoirs et affronter la vérité sur celui qu'elle aime, ou laisser Vallendor sombrer sous la montée d'un dieu traître. On l'a autrefois appelée destructrice. Cette fois, ils découvriront ce pour quoi elle a réellement été créée.

Par Rachel Howzell Hall
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Rachel Howzell Hall

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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The Cruel Dawn

Rachel Howzell Hall

Paru le 19/08/2026

340 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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