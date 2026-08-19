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Code de la sécurité sociale

Philippe Coursier

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Le code indispensable en la matière pour les étudiants et les professionnels 1/ Actualité Le code le plus à jour de la rentrée dans une matière particulièrement technique et évolutive. 2/ Contenu pratique Nombreuses annotations jurisprudentielles et doctrinales et importante partie annexes contenant le Code de la mutualité ainsi que les textes de droit européen et international. 3/ Auteur Un spécialiste reconnu de la matière, auteur de nombreux ouvrages chez LexisNexis. Outre toutes les dispositions du Code de la sécurité sociale proprement dit (articles L, R, D et A et ses annexes dont le tableau des maladies professionnelles), cet ouvrage contient les textes complémentaires pertinents, tant en droit national qu'en droit communautaire. Ce code intègre les dernières réformes législatives et règlementaires complétées des décisions de jurisprudence les plus pertinentes et est enrichi d'une importante partie annexes où figure notamment la version intégrale du C ode de la mutualité.

Par Philippe Coursier
Chez LexisNexis

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Auteur

Philippe Coursier

Editeur

LexisNexis

Genre

Sécurité sociale

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Code de la sécurité sociale

Philippe Coursier

Paru le 26/08/2026

3950 pages

LexisNexis

90,00 €

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Scannez le code barre 9782711044023
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