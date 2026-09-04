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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Septentrionale

Karim Kattan

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Au crépuscule, alors que tous fuient un pays en proie à l'apocalypse, Joseph fait du stop à la frontière sud. Maryam s'arrête. Ensemble, le temps d'une nuit, ils filent vers le nord, traversent un territoire qui explose sous leurs yeux. De forêts profondes en villages en ruines, de bien mystérieuses rencontres - un dauphin, un vieillard, un ange peut-être... - ravivent leurs blessures, leurs amours, et les confrontent à la violence qui les habite. Et là-haut, plus ardente que toutes, l'étoile du Nord, la Septentrionale, éclaire leur chemin. Dans une langue sublime, se jouant des registres et des attentes, Karim Kattan signe un roman d'une intense vibration, où s'entrelacent l'antique et le contemporain, le mythe et la merveille.

Par Karim Kattan
Chez Elyzad

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Auteur

Karim Kattan

Editeur

Elyzad

Genre

Littérature française

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Septentrionale

Karim Kattan

Paru le 04/09/2026

160 pages

Elyzad

19,50 €

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