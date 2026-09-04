Au crépuscule, alors que tous fuient un pays en proie à l'apocalypse, Joseph fait du stop à la frontière sud. Maryam s'arrête. Ensemble, le temps d'une nuit, ils filent vers le nord, traversent un territoire qui explose sous leurs yeux. De forêts profondes en villages en ruines, de bien mystérieuses rencontres - un dauphin, un vieillard, un ange peut-être... - ravivent leurs blessures, leurs amours, et les confrontent à la violence qui les habite. Et là-haut, plus ardente que toutes, l'étoile du Nord, la Septentrionale, éclaire leur chemin. Dans une langue sublime, se jouant des registres et des attentes, Karim Kattan signe un roman d'une intense vibration, où s'entrelacent l'antique et le contemporain, le mythe et la merveille.