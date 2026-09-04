Rogue trooper : quand meurt un g.i.

Sur Nu Earth, la planète paradisiaque devenue un vaste champ de bataille, la guerre sans fin entre les Sudiens et les Norts se poursuit. Le Rogue Trooper, dernier survivant de l'unité de l'Infantrie modifiée Génétiquement (les G. I.), est soudain confronté à des questions nouvelles : et si ses compagnons tués pouvaient vraiment être réincarnés dans de nouveaux corps ? Et s'il y avait d'autres soldats génétiquement modifiés de sa génération encore en vie ? Après les Vallées d'Albion, Garth Ennis, le célèbre créateur de nombreuses séries devenues cultes (The Boys, Preacher, Hellblazer, The Punisher...) poursuite l'exploration de Rogue Trooper, série de science-fiction emblématique du magazine anglais 2000 AD. Toujours accompagné aux dessins du talentueux Patrick Goddard, il reprend un arc classique de la série publié en 1984 (également proposé dans ce recueil en introduction) pour le développer et livrer un brillant questionnement de l'emploi de la recherche scientifique en temps de guerre...