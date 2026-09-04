Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Rogue trooper : quand meurt un g.i.

Garth Ennis, Patrick Goddard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur Nu Earth, la planète paradisiaque devenue un vaste champ de bataille, la guerre sans fin entre les Sudiens et les Norts se poursuit. Le Rogue Trooper, dernier survivant de l'unité de l'Infantrie modifiée Génétiquement (les G. I.), est soudain confronté à des questions nouvelles : et si ses compagnons tués pouvaient vraiment être réincarnés dans de nouveaux corps ? Et s'il y avait d'autres soldats génétiquement modifiés de sa génération encore en vie ? Après les Vallées d'Albion, Garth Ennis, le célèbre créateur de nombreuses séries devenues cultes (The Boys, Preacher, Hellblazer, The Punisher...) poursuite l'exploration de Rogue Trooper, série de science-fiction emblématique du magazine anglais 2000 AD. Toujours accompagné aux dessins du talentueux Patrick Goddard, il reprend un arc classique de la série publié en 1984 (également proposé dans ce recueil en introduction) pour le développer et livrer un brillant questionnement de l'emploi de la recherche scientifique en temps de guerre...

Par Garth Ennis, Patrick Goddard
Chez Delirium

|

Auteur

Garth Ennis, Patrick Goddard

Editeur

Delirium

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rogue trooper : quand meurt un g.i. par Garth Ennis, Patrick Goddard

Commenter ce livre

 

Rogue trooper : quand meurt un g.i.

Garth Ennis, Patrick Goddard

Paru le 04/09/2026

144 pages

Delirium

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493428783
9782493428783
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.