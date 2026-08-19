Les super pouvoirs des créatures marines - Waoupédia dès 6 ans

Les super pouvoirs des créatures marines : l'encyclo qui prend vie ! Elles peuvent devenir invisibles, avoir des corps d'athlètes olympiques ou vivre plus de 100 ans... Les océans cachent des créatures marines aux pouvoirs exceptionnels. Un documentaire rigolo et décalé, avec juste ce qu'il faut de savoir et même un test de personnalité pour connaitre tes super pouvoirs ! Donne vie à tes découvertes en créant tes 4 grandes figurines papertoys de pieuvre, de tortue, d'hippocampe et de raie manta, sans colle et sans ciseaux ! Collectionne tous les papertoys Waoupédia pour créer ta collection et jouer avec tes animaux. Explore le monde, crée ta collection avec Waoupédia !