Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les fondamentaux du langage Java pour apprendre la Programmation Orientée Objet. 940 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Java - Les fondamentaux du langage (avec exercices pratiques et corrigés) (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre, qui couvre jusqu'à la version 21 de Java, s'adresse à tout informaticien souhaitant développer en Java. Que le lecteur soit débutant ou qu'il ait déjà une première expérience avec un autre langage, il trouvera dans cet ouvrage toutes les bases nécessaires pour se familiariser rapidement avec l'un des langages les plus utilisés au monde... Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre la Programmation Orientée Objet avec le langage Java - (avec exercices pratiques et corrigés) (4e édition) Extrait du résumé : Cette quatrième édition de ce livre s'adresse aux étudiants et aux développeurs ayant déjà une première expérience de la programmation structurée et qui sont désireux de passer à la Programmation Orientée Objet (POO) avec le langage Java, pour développer des applications portables...