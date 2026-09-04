Geôle bizarre est un établissement pénitencier à part. Les prisonniers sont tous très mignons, ils ont des lits fantaisie, un passage secret qui mène à Venise et ils passent leur temps à téléphoner à une société de puces électroniques. Les gardiens ont un look néo-médiéval assez branché et incitent les prisonniers à s'évader, mais ces derniers ont la flemme et préfèrent rester dans leur cellule, car le lendemain il y a des frites à la cantine. Geôle bizarre est le deuxième volet d'une trilogie dédiée à la Ville spéciale. Ce précédent ouvrage d'Elodie Shanta dans la collection CoCo Comics plongeait dans l'univers zinzin d'une ville où rien ne va. Cette fois-ci, l'autrice se penche sur la prison, brièvement évoquée dans Ville spéciale. Ce florilège de gags nous embarque dans un univers loufoque, étrange et inoffensif, en apparence. Car derrière ce folklore fantaisiste, on voit poindre un regard inquiet. Cette Ville spéciale ne ressemble-t-elle pas à une projection étrange de notre monde, une dystopie rigolote et zinzin ? Mais heureusement, dans Geôle bizarre, si tout est déréglé, c'est pour notre bien. On observe ici, dans un temps suspendu, un microcosme carcéral où l'absurde des situations provoque l'hilarité. Entre régression et démence, Elodie Shanta utilise un dessin "choupinou" pour distiller ses obsessions un peu tordues. Ce CoCo Comics est comme un doudou un peu défoncé par le temps, rigolo, réconfortant, mais parfois un peu flippant. L'autrice, pour ceux qui en doutaient encore, s'impose toujours plus comme l'une des plus drôles de sa génération.