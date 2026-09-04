Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Geôle bizarre

Elodie Shanta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Geôle bizarre est un établissement pénitencier à part. Les prisonniers sont tous très mignons, ils ont des lits fantaisie, un passage secret qui mène à Venise et ils passent leur temps à téléphoner à une société de puces électroniques. Les gardiens ont un look néo-médiéval assez branché et incitent les prisonniers à s'évader, mais ces derniers ont la flemme et préfèrent rester dans leur cellule, car le lendemain il y a des frites à la cantine. Geôle bizarre est le deuxième volet d'une trilogie dédiée à la Ville spéciale. Ce précédent ouvrage d'Elodie Shanta dans la collection CoCo Comics plongeait dans l'univers zinzin d'une ville où rien ne va. Cette fois-ci, l'autrice se penche sur la prison, brièvement évoquée dans Ville spéciale. Ce florilège de gags nous embarque dans un univers loufoque, étrange et inoffensif, en apparence. Car derrière ce folklore fantaisiste, on voit poindre un regard inquiet. Cette Ville spéciale ne ressemble-t-elle pas à une projection étrange de notre monde, une dystopie rigolote et zinzin ? Mais heureusement, dans Geôle bizarre, si tout est déréglé, c'est pour notre bien. On observe ici, dans un temps suspendu, un microcosme carcéral où l'absurde des situations provoque l'hilarité. Entre régression et démence, Elodie Shanta utilise un dessin "choupinou" pour distiller ses obsessions un peu tordues. Ce CoCo Comics est comme un doudou un peu défoncé par le temps, rigolo, réconfortant, mais parfois un peu flippant. L'autrice, pour ceux qui en doutaient encore, s'impose toujours plus comme l'une des plus drôles de sa génération.

Par Elodie Shanta
Chez L'Articho

|

Auteur

Elodie Shanta

Editeur

L'Articho

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Geôle bizarre par Elodie Shanta

Commenter ce livre

 

Geôle bizarre

Elodie Shanta

Paru le 31/12/2078

52 pages

L'Articho

6,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490015375
9782490015375
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.