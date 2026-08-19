Ma toute petite bibliothèque, un joli coffret de quatre imagiers cartonnés illustrés par Xavier Deneux. Chaque imagier aborde des notions essentielles : les chiffres, les couleurs, les formes et les contraires. Des livres à admirer, partager et manipuler ! Un joli coffret pour accompagner les plus petits dans les premiers apprentissages Compter de 1 à 5, reconnaître un rond ou un carré, comprendre la différence entre grand et petit, ou nommer les couleurs : ce coffret de quatre jolis livres accompagne les tout-petits dans leurs premiers apprentissages, l'acquisition de vocabulaire et la découverte du monde. Des illustrations adaptées aux tout-petits Avec poésie et délicatesse, Xavier Deneux rend chaque notion accessible et reconnaissable immédiatement. Des images très graphiques, colorées et contrastées, tout en douceur, qui mettent en scène des animaux ou des objets du quotidien.