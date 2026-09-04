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La Fabrique de la Chine

Mobo c. f. Gao

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La Chine est partout dans le débat public, mais presque toujours réduite aux mêmes clichés : autoritarisme, menace, opacité. Avec La Fabrique de la Chine, Mobo Gao, sans jamais idéaliser Pékin, renverse la perspective : moins qu'un portrait de la Chine, ce livre est une enquête sur la manière dont l'Occident la regarde, la juge et la raconte. Maoïsme, démocratie, droits de l'homme, ethnicité, politique étrangère : il montre comment se fabriquent les représentations dominantes. Un essai vif et salutaire pour comprendre la Chine autrement.

Par Mobo c. f. Gao
Chez Editions Critiques

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Auteur

Mobo c. f. Gao

Editeur

Editions Critiques

Genre

Asie

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La Fabrique de la Chine

Mobo c. f. Gao trad. Cyrille Rivallan

Paru le 22/10/2026

380 pages

Editions Critiques

24,00 €

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9782487232211
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