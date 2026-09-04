La Chine est partout dans le débat public, mais presque toujours réduite aux mêmes clichés : autoritarisme, menace, opacité. Avec La Fabrique de la Chine, Mobo Gao, sans jamais idéaliser Pékin, renverse la perspective : moins qu'un portrait de la Chine, ce livre est une enquête sur la manière dont l'Occident la regarde, la juge et la raconte. Maoïsme, démocratie, droits de l'homme, ethnicité, politique étrangère : il montre comment se fabriquent les représentations dominantes. Un essai vif et salutaire pour comprendre la Chine autrement.