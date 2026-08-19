Bravo, petits doigts !

Un petit doigt qui chatouille, deux petits doigts qui pincent, trois petits doigts qui grimpent... Cinq petits doigts à animer sous les yeux de bébé, pour l'amuser et le stimuler ! Un livre "jeu de doigts" pour éveiller les sens de bébé Vers 6 mois, bébé utilise ses mains et ses doigts, les coordonne, pour découvrir son corps et le monde qui l'entoure. Pour l'amuser et l'aider à développer sa motricité, voici un livre-jeu interactif, qui se lit et se joue avec les doigts. C'est tout d'abord le parent qui mime et anime les personnages. Pour cela, il place son doigt derrière la page de droite et le glisse à travers le trou. Puis, en fin d'ouvrage, l'enfant est invité à participer pour dévoiler la chute. Une lecture évolutive Résolument ludique, ce livre convient parfaitement aux bébés dès 6 mois jusqu'aux tout-petits de 3 ans. Il offre plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Les plus petits seront fascinés par la lecture mimée. Les plus grands, quant à eux, reproduiront les gestes, développant ainsi leur motricité fine, leur langage et l'acquisition des premières notions (prendre connaissance de son corps et compter jusqu'à 5).