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La Déferlante N°23 - Désobéir

Collectif

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A partir de quel moment désobéir permet de ne pas participer au désastre en cours ? Ce dossier propose d'explorer ce point de bascule où respecter la loi revient à trahir la justice. Et où désobéir devient peut-être la plus haute de notre responsabilité commune. Rencontre inédite : Flavie Flament et Laure Murat Focus - Génération climat : le renouveau Enquête - Mères protectrices : leur combat face à l'inceste Carte blanche - Rim Battal : ode aux enfants pas sages Entretien - Sarah Schulman : "Pas besoin d'être nombreux·ses pour agir" Analyse - Justice restaurative : une controverse chez les féministes BD - Beaux-arts : quand les femmes ont forcé la porte Poésie de Léonie Pernet

Par Collectif
Chez La Déferlante

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Auteur

Collectif

Editeur

La Déferlante

Genre

Sociologie

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La Déferlante N°23 - Désobéir

Collectif

Paru le 04/09/2026

128 pages

La Déferlante

21,00 €

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Scannez le code barre 9782487162730
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