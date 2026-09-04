La Déferlante N°23 - Désobéir

A partir de quel moment désobéir permet de ne pas participer au désastre en cours ? Ce dossier propose d'explorer ce point de bascule où respecter la loi revient à trahir la justice. Et où désobéir devient peut-être la plus haute de notre responsabilité commune. Rencontre inédite : Flavie Flament et Laure Murat Focus - Génération climat : le renouveau Enquête - Mères protectrices : leur combat face à l'inceste Carte blanche - Rim Battal : ode aux enfants pas sages Entretien - Sarah Schulman : "Pas besoin d'être nombreux·ses pour agir" Analyse - Justice restaurative : une controverse chez les féministes BD - Beaux-arts : quand les femmes ont forcé la porte Poésie de Léonie Pernet