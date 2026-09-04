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#Roman francophone

Une autre aurore

Pierre Chavagné

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Bjorn revient à Sorvag, petite ville côtière du Nord de la Norvège et toque chez Ralph, un vieux policier qu'il a connu enfant. Le jeune homme raconte son histoire durant trois jours et trois nuits : son père survivaliste, leur départ vers la cabane dans la taïga et les dix années d'apprentissage qui suivirent - la neige, la violence et la solitude. Quelle est la raison de son retour ? Où est son père ? La conversation, à travers les souvenirs et les secrets qu'elles révèlent, jusqu'au rebondissement final, transformera les deux hommes à jamais. Une autre aurore est un huis clos intense, sur l'amour paternel et l'initiation d'un enfant à la beauté du monde ; c'est aussi un roman de nature writing où l'éclat et la rudesse du grand Nord éclairent et réparent l'intériorité de deux êtres abimés.

Par Pierre Chavagné
Chez Le mot et le reste

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Auteur

Pierre Chavagné

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Littérature française

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Une autre aurore

Pierre Chavagné

Paru le 04/09/2026

186 pages

Le mot et le reste

18,00 €

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Scannez le code barre 9782384317875
9782384317875
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