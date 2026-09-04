Bjorn revient à Sorvag, petite ville côtière du Nord de la Norvège et toque chez Ralph, un vieux policier qu'il a connu enfant. Le jeune homme raconte son histoire durant trois jours et trois nuits : son père survivaliste, leur départ vers la cabane dans la taïga et les dix années d'apprentissage qui suivirent - la neige, la violence et la solitude. Quelle est la raison de son retour ? Où est son père ? La conversation, à travers les souvenirs et les secrets qu'elles révèlent, jusqu'au rebondissement final, transformera les deux hommes à jamais. Une autre aurore est un huis clos intense, sur l'amour paternel et l'initiation d'un enfant à la beauté du monde ; c'est aussi un roman de nature writing où l'éclat et la rudesse du grand Nord éclairent et réparent l'intériorité de deux êtres abimés.