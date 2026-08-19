La Révolution de la lune

1667, dans une Sicile sous domination espagnole. Le vice-roi, don Angel de Guzman, meurt en pleine séance du Conseil. Mais, les notables cupides ont à peine le temps d'exulter : don Angel a laissé un testament, et le successeur qu'il désigne pour l'intérim n'est autre que... sa propre épouse, donna Eleonora di Mora. Aimée par le peuple, donna Eleonora retrousse ses manches en faveur des plus démunis, mais ses ennemis feront tout pour que cesse le scandale d'un vice-roi femme. L'histoire fascinante du court règne de 27 jours de donna Eleonora : un rêve de justice sociale, le temps d'une révolution de la lune.