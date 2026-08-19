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#Roman francophone

La Révolution de la lune

Andrea Camilleri

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1667, dans une Sicile sous domination espagnole. Le vice-roi, don Angel de Guzman, meurt en pleine séance du Conseil. Mais, les notables cupides ont à peine le temps d'exulter : don Angel a laissé un testament, et le successeur qu'il désigne pour l'intérim n'est autre que... sa propre épouse, donna Eleonora di Mora. Aimée par le peuple, donna Eleonora retrousse ses manches en faveur des plus démunis, mais ses ennemis feront tout pour que cesse le scandale d'un vice-roi femme. L'histoire fascinante du court règne de 27 jours de donna Eleonora : un rêve de justice sociale, le temps d'une révolution de la lune.

Par Andrea Camilleri
Chez Cambourakis

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Auteur

Andrea Camilleri

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature Italienne

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La Révolution de la lune

Andrea Camilleri trad. Dominique Vittoz

Paru le 19/08/2026

Cambourakis

11,00 €

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