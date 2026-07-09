Dans la collection Yole, le cap, le titre sont choisis de concert par les deux auteurs. Pour celles et ceux habitués à publier dans leur champ de spécialité, c'est l'occasion d'un pas de côté. Confiants, malgré tout ? propose deux conversations en miroir issues d'une complicité des idées et d'une mime exigence prendre la mesure des dangers d'aujourd'hui sans renoncer à l'espérance. Pour Jean-Claude Javillier, il est indispensable de retrouver le sens du temps long, du dialogue interculturel et du courage de la pensée complexe. Juriste, il affame que le respect de la dignité humaine, la défense de l'Etat de droit et le débat contradictoire constituent des repères essentiels pour protéger la liberté et construire des sociétés plus justes.