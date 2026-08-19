Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Jeanne Chauvin

Michèle Dassas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Combien avait-elle dû se battre, Jeanne Chauvin, avant de pouvoir enfin prêter serment, trois ans après avoir essuyé un humiliant refus, alors qu'elle était pourtant munie de tous les diplômes nécessaires ! Le présent ouvrage retrace la vie de cette femme digne et résolue, ses combats, son humanité, ses espoirs. Il ressuscite une Jeanne plus intime, avec ses passions, sa sensibilité, et évoque la condition féminine à l'orée du XXe siècle. Michèle Dassas s'est spécialisée dans les destins de femmes remarquables et méconnues de la fin XIXe et du début du XXe siècle, notamment : A la lumière de Renoir, prix Charles Oulmont de la Fondation de France 2020 et Augustine Tuillerie, prix de l'Académie du Maine 2023.

Par Michèle Dassas
Chez Litos

|

Auteur

Michèle Dassas

Editeur

Litos

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeanne Chauvin par Michèle Dassas

Commenter ce livre

 

Jeanne Chauvin

Michèle Dassas

Paru le 19/08/2026

320 pages

Litos

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385061845
9782385061845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.