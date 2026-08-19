Combien avait-elle dû se battre, Jeanne Chauvin, avant de pouvoir enfin prêter serment, trois ans après avoir essuyé un humiliant refus, alors qu'elle était pourtant munie de tous les diplômes nécessaires ! Le présent ouvrage retrace la vie de cette femme digne et résolue, ses combats, son humanité, ses espoirs. Il ressuscite une Jeanne plus intime, avec ses passions, sa sensibilité, et évoque la condition féminine à l'orée du XXe siècle. Michèle Dassas s'est spécialisée dans les destins de femmes remarquables et méconnues de la fin XIXe et du début du XXe siècle, notamment : A la lumière de Renoir, prix Charles Oulmont de la Fondation de France 2020 et Augustine Tuillerie, prix de l'Académie du Maine 2023.