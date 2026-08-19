Heterogenia Linguistico Tome 6

Une terrible tempête printanière vient de s'abattre sur l'Outremonde. Alors que ses habitants tentent de s'en remettre, notre jeune linguiste doit affronter une nouvelle épreuve : Susuki est tombée gravement malade ! En cherchant les seules personnes capables de la soigner, il croise la route d'un satyre excentrique qui bêle à tue-tête en martelant le sol à coups de sabots. Privé de sa guide habituelle, Hakaba réussira-t-il à s'en sortir seul face aux mystères toujours plus troublants de l'Outremonde ?