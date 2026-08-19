Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Heterogenia Linguistico Tome 6

Salt Seno

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une terrible tempête printanière vient de s'abattre sur l'Outremonde. Alors que ses habitants tentent de s'en remettre, notre jeune linguiste doit affronter une nouvelle épreuve : Susuki est tombée gravement malade ! En cherchant les seules personnes capables de la soigner, il croise la route d'un satyre excentrique qui bêle à tue-tête en martelant le sol à coups de sabots. Privé de sa guide habituelle, Hakaba réussira-t-il à s'en sortir seul face aux mystères toujours plus troublants de l'Outremonde ?

Par Salt Seno
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Salt Seno

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Heterogenia Linguistico Tome 6 par Salt Seno

Commenter ce livre

 

Heterogenia Linguistico Tome 6

Salt Seno

Paru le 19/08/2026

178 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384965908
9782384965908
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.