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#Roman francophone

Le retour salutaire

El Hadji Thierno Gueye

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Le Retour Salutaire raconte l'histoire de Saadjolof et de sa mère Yaye Xaar, une femme courageuse marquée par la pauvreté, les sacrifices et les épreuves de la vie. Après une jeunesse difficile et un mariage subi, Yaye Xaar consacre toute son existence à nourrir et protéger ses enfants grâce à un modeste commerce de fruits. Son fils, Saadjolof, jeune homme intelligent, critique et idéaliste, refuse les injustices sociales, les dogmes aveugles et la corruption qui minent sa société. A travers le parcours de plusieurs personnages, le récit dénonce les inégalités, la faillite des élites politiques et les illusions d'une société dominée par l'argent et les apparences. Le roman met également en lumière l'éveil d'une jeunesse africaine en quête de souveraineté, de dignité et de sens. En parallèle, Saadjolof entreprend une profonde quête spirituelle guidée par Baye Lamp, un vieil homme sage qui l'initie à la maîtrise de soi, à la méditation, à l'humilité, au silence méditatif, à la confiance et à la patience. Cette rencontre transforme progressivement sa vision du bonheur, de la réussite et de la liberté intérieure. Entre critique sociale, réflexion philosophique et éveil spirituel, l'ouvrage invite le lecteur à dépasser les limites imposées par la société pour retrouver son authenticité et construire une vie alignée avec ses valeurs profondes.

Par El Hadji Thierno Gueye
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

El Hadji Thierno Gueye

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

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Le retour salutaire

El Hadji Thierno Gueye

Paru le 09/07/2026

132 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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Scannez le code barre 9782336627601
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