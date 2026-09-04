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Be goode

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L'humanité est-elle une espèce nuisible ? Oui. C'est ce que pensent en tout cas la plupart des espèces de la Fédération Intergalactique. Ils sont grossiers, ils volent, ils puent, ils envoient des tonnes de spams sur la toile et passent leur temps à regarder des séries sur leur Ieye, cette sorte d'oeil-écran qu'ils se greffent à la place d'un de leur propres yeux. Il faut bien ça pour oublier que la terre est un lointain souvenir. Les humains ont aussi d'autres problèmes puisqu'ils se frottent dans ce futur foutraque à des Gorgons terrifiants, des Tritons belliqueux, des Goubulus adorables, la police robotique, et surtout eux-mêmes, leur ennemi de toujours.

Par B-Gnet
Chez 6 Pieds sous Terre Editions

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Auteur

B-Gnet

Editeur

6 Pieds sous Terre Editions

Genre

Fantastique

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Be goode

B-Gnet

Paru le 04/09/2026

168 pages

6 Pieds sous Terre Editions

20,00 €

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