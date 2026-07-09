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L'industrialisation du Sénégal

Chérif Salif Sy

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Face aux défis du développement et de la souveraineté économique, l'industrialisation du Sénégal apparaît comme une nécessité stratégique. Cet ouvrage propose une analyse rigoureuse des politiques industrielles mises en oeuvre, des obstacles structurels persistants et des opportunités à saisir dans un contexte mondial en mutation. A travers une lecture éclairée des dynamiques économiques, sociales et territoriales, l'auteur met en lumière les leviers d'une industrialisation durable, capable de transformer les ressources locales, de créer des emplois et de renforcer la compétitivité du pays. Entre ambitions politiques, réalités du terrain et exigences de la mondialisation, ce livre invite à repenser les modèles de développement. Une réflexion essentielle pour comprendre les enjeux actuels et envisager un avenir industriel solide pour le Sénégal.

Par Chérif Salif Sy
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Chérif Salif Sy

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Economie politique

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L'industrialisation du Sénégal

Chérif Salif Sy

Paru le 09/07/2026

464 pages

Editions L'Harmattan

47,00 €

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Scannez le code barre 9782336623016
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