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#Manga

Me & Roboco Tome 2

Shuhei Miyazaki

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Après avoir savouré les délicieux plats concoctés par Meico, Roboco se met en tête de la concurrencer en passant à son tour aux fourneaux. Mais après une ribambelle de gaffes culinaires, l'ordermaid de Motsuo n'obtient finalement qu'un curry qui semble on ne peut plus banal... mais réserve des effets secondaires hors du commun ! Gaffes incontrôlables, situations absurdes et parodies en cascade : dans Me & Roboco, Shuhei Miyazaki revisite le genre de la comédie robotique avec un humour explosif ! Son ton décalé et ses clins d'oeil aux classiques du manga, à commencer par ses visuels de jaquette en référence à des monuments du Jump (Doraemon, Naruto, Jujutsu Kaisen...) séduiront autant les nouveaux lecteurs que les fans de longue date. "Sous ses airs de comédie débridée, le manga de Shuhei Miyazaki décortique les codes qui ont façonné le succès des grandes sagas japonaises. Une proposition atypique, qui conjugue humour et culture des références". Louise Lepense, l'Eclaireur Fnac

Par Shuhei Miyazaki
Chez Mangetsu

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Auteur

Shuhei Miyazaki

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

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Me & Roboco Tome 2

Shuhei Miyazaki trad. Alexandre Fournier

Paru le 19/08/2026

176 pages

Mangetsu

8,20 €

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