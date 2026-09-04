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#Roman francophone

La Passion du loup

Cécilia Suzzoni

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C'est en compagnie d'un loup bien singulier que cet essai nous invite à cheminer dans les Fables de La Fontaine. Un loup, "candidat à l'humanité" , à mille lieues de l'imagerie de la bête carnassière ! Devenu personnage, on le voit se débattre, entre les mots et les dents, entre son statut de loup de nature, et son acharnement étrange à vouloir s'aventurer sur le territoire de l'homme, à la frontière toujours dangereuse pour lui de la nature et de la culture, pour entrer en langue avec le modèle humain et ses tentations. La Passion de ce loup, nous la suivons de fable en fable, d'échec en échec, de registre burlesque en registre poignant. Elle est le récit d'une fabuleuse aventure à travers le langage. Car s'il "parle en langue des dieux" , ce "drôle" , amateur de musette, qui s'obstine à ne pas bien faire son métier de loup, meurt comme "rien qu'une bête" , victime rituelle offerte à la table des nantis. "Mais attendons la fin" , dit le fabuliste, car ce loup, dont la poétique audacieuse de la fable abuse à sa guise, pourrait bien vouloir jouer à qui perd gagne et s'offrir le luxe, "moi, loup" , de faire la leçon à Ulysse, ce berger de l'humain. Au carrefour de l'anthropologie et du poétique, cet essai, sans excès d'érudition et d'une grande lisibilité, invite à une relecture des Fables aussi réjouissante que pensive.

Par Cécilia Suzzoni
Chez Belles Lettres

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Auteur

Cécilia Suzzoni

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature française

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La Passion du loup

Cécilia Suzzoni

Paru le 04/09/2026

260 pages

Belles Lettres

25,90 €

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