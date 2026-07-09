Quel est donc ce train mauve qui part de la petite gare de Garches à 2 h 22, 3 h 33 et 4 h 44 ? Et pour quelle destination ? Désiré est un peintre assez bien coté. Il aime Véronique, dont le visage rappelle les muses de Botticelli. Véronique l'aime aussi, sans savoir qu'il est en réalité un espion du renseignement extérieur. Mais c'est un autre secret qui hante Désiré : celui de son enfance. Lorsque viennent les questions et les épreuves, il monte à bord de cet étrange train mauve qui l'emporte à grande vitesse. Il y fait des rencontres inattendues, peut-être magiques, et y trouve conseils, réconfort et réponses. Le train mauve l'emporte... mais jusqu'où ?