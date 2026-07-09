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Le train mauve

Philippe Drevon

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Quel est donc ce train mauve qui part de la petite gare de Garches à 2 h 22, 3 h 33 et 4 h 44 ? Et pour quelle destination ? Désiré est un peintre assez bien coté. Il aime Véronique, dont le visage rappelle les muses de Botticelli. Véronique l'aime aussi, sans savoir qu'il est en réalité un espion du renseignement extérieur. Mais c'est un autre secret qui hante Désiré : celui de son enfance. Lorsque viennent les questions et les épreuves, il monte à bord de cet étrange train mauve qui l'emporte à grande vitesse. Il y fait des rencontres inattendues, peut-être magiques, et y trouve conseils, réconfort et réponses. Le train mauve l'emporte... mais jusqu'où ?

Par Philippe Drevon
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Philippe Drevon

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Fantastique

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Le train mauve

Philippe Drevon

Paru le 09/07/2026

206 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

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Scannez le code barre 9782336622187
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