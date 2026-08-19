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Iwamoto Senpai Tome 6

Hiroshi Shiibashi

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Dans le prestigieux institut pour jeunes filles Seidô, une série d'intoxications collectives sème la panique. Chargé d'enquêter, Iwamoto plonge dans une affaire troublante, bientôt assombrie par une rumeur terrifiante : celle d'un "homme toxique" , ancien cobaye militaire capable de manipuler les poisons, désormais en fuite et avide de sang. Au fil de ses recherches, Iwamoto croise la route de Ruri, une jeune fille à la beauté envoûtante et au mystère insondable. Tandis que les soupçons grandissent, une question demeure : quel poison cache son charme, qui captive toutes ses camarades de l'institut ?

Par Hiroshi Shiibashi
Chez Mangetsu

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Auteur

Hiroshi Shiibashi

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Iwamoto Senpai Tome 6

Hiroshi Shiibashi trad. Emile Goulot

Paru le 19/08/2026

192 pages

Mangetsu

7,95 €

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