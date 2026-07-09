Mémoires du Folona propose une immersion ethnographique et historique captivante au coeur de l'identité Sénoufo dans le cercle de Kadiolo (Mali). L'ouvrage retrace l'épopée du canton du Folona, de la dynastie des Bamba jusqu'à la fin de la chefferie traditionnelle, tout en analysant les fondements sacrés de cette société agraire. Il décrypte le rôle central du Pôro, véritable université initiatique garantissant l'ordre social, et explore une spiritualité dominée par la Mère Divinisée. De la mystique des chasseurs Donsow aux rites de passage (mariage, funérailles), l'auteur détaille la codification des castes et célèbre le rôle pilier de la femme. Ce livre se veut un acte de sauvegarde mémorielle, plaidant pour la préservation d'une sagesse ancestrale face aux défis de la modernité.