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#Essais

Mémoires du Folona

Sadia Camara

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Mémoires du Folona propose une immersion ethnographique et historique captivante au coeur de l'identité Sénoufo dans le cercle de Kadiolo (Mali). L'ouvrage retrace l'épopée du canton du Folona, de la dynastie des Bamba jusqu'à la fin de la chefferie traditionnelle, tout en analysant les fondements sacrés de cette société agraire. Il décrypte le rôle central du Pôro, véritable université initiatique garantissant l'ordre social, et explore une spiritualité dominée par la Mère Divinisée. De la mystique des chasseurs Donsow aux rites de passage (mariage, funérailles), l'auteur détaille la codification des castes et célèbre le rôle pilier de la femme. Ce livre se veut un acte de sauvegarde mémorielle, plaidant pour la préservation d'une sagesse ancestrale face aux défis de la modernité.

Par Sadia Camara
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Sadia Camara

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Mémoires du Folona

Sadia Camara

Paru le 09/07/2026

118 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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Scannez le code barre 9782336618746
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