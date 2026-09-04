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#Roman jeunesse

Jo, champion de foot – Une nouvelle vie

Lymut, Sylvain Zorzin

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Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de planches de BD ! Johan débarque aux Quatre-Saisons avec un ballon sous le bras et un rêve chevillé au corps : devenir footballeur professionnel. Mais sa rentrée se complique rapidement. Dans la cour de récréation comme au club local, un seul garçon fait la loi : Lionel, surnommé "Messi" malgré lui, attaquant redoutable qui décide qui joue et qui reste sur le banc. Quand Johan réalise une bicyclette spectaculaire lors d'un match improvisé, il attire l'attention - et la jalousie - du tyran du ballon rond. Ecarté brutalement du jeu, Jo refuse de baisser les bras. Avec l'aide d'Olivier, son nouveau voisin passionné de foot, et d'une bande de coéquipiers sous-estimés, il lance un défi audacieux à Lionel...

Par Lymut, Sylvain Zorzin
Chez Fleurus

|

Auteur

Lymut, Sylvain Zorzin

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Jo, champion de foot – Une nouvelle vie

Lymut, Sylvain Zorzin

Paru le 04/09/2026

96 pages

Fleurus

12,90 €

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