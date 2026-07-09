Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Madame de Bois-Savary

Claude Buisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Derrière les murs des châteaux, au creux des terres et des silences, se cache parfois une histoire que le temps a tenté d'effacer. Madame de Bois-Savary retrace le destin d'une grande famille française, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux bouleversements du XXe, à travers le regard de ceux qui ont porté un nom, une fortune et un héritage plus lourd qu'il n'y paraît. Entre Paris et la province, entre fastes mondains et drames intimes, ce récit explore la transmission, le pouvoir, la mémoire et les renoncements. Au coeur de cette saga se tient une figure centrale : Madame de Bois-Savary. Femme de devoir et de caractère, elle incarne à la fois la continuité et la rupture, la rigueur et la protection, la force tranquille de celles qui gouvernent sans bruit. Autour d'elle gravitent des hommes et des femmes confrontés aux guerres, aux excès, aux choix irréversibles, et à cette question essentielle : que reste-t-il lorsque tout semble acquis ? Roman familial, chronique historique et méditation sur le temps, Madame de Bois-Savary est une plongée dans l'intimité d'une lignée où la richesse ne garantit ni le bonheur ni l'oubli. Un livre sur ce que l'on reçoit, ce que l'on perd, et ce que l'on transmet, parfois sans le vouloir. Car si les fortunes disparaissent, les histoires, elles, survivent, tant que quelqu'un prend la peine de les raconter.

Par Claude Buisson
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Claude Buisson

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

XIXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Madame de Bois-Savary par Claude Buisson

Commenter ce livre

 

Madame de Bois-Savary

Claude Buisson

Paru le 09/07/2026

314 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336614601
9782336614601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.