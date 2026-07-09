Derrière les murs des châteaux, au creux des terres et des silences, se cache parfois une histoire que le temps a tenté d'effacer. Madame de Bois-Savary retrace le destin d'une grande famille française, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux bouleversements du XXe, à travers le regard de ceux qui ont porté un nom, une fortune et un héritage plus lourd qu'il n'y paraît. Entre Paris et la province, entre fastes mondains et drames intimes, ce récit explore la transmission, le pouvoir, la mémoire et les renoncements. Au coeur de cette saga se tient une figure centrale : Madame de Bois-Savary. Femme de devoir et de caractère, elle incarne à la fois la continuité et la rupture, la rigueur et la protection, la force tranquille de celles qui gouvernent sans bruit. Autour d'elle gravitent des hommes et des femmes confrontés aux guerres, aux excès, aux choix irréversibles, et à cette question essentielle : que reste-t-il lorsque tout semble acquis ? Roman familial, chronique historique et méditation sur le temps, Madame de Bois-Savary est une plongée dans l'intimité d'une lignée où la richesse ne garantit ni le bonheur ni l'oubli. Un livre sur ce que l'on reçoit, ce que l'on perd, et ce que l'on transmet, parfois sans le vouloir. Car si les fortunes disparaissent, les histoires, elles, survivent, tant que quelqu'un prend la peine de les raconter.