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L’Afrique et ses défis éducatifs, sociaux et professionnels

Elimane Diallo

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L'Afrique et ses défis éducatifs, sociaux et professionnels. Repenser la responsabilité citoyenne est un essai lucide et percutant qui interroge les fondements mêmes de nos sociétés africaines. A travers une analyse profonde et critique, l'auteur met en lumière les blocages persistants qui freinent l'émergence du continent : héritages coloniaux, failles du système éducatif, chômage endémique, désengagement professionnel, faiblesse du patriotisme économique et social. Loin des discours complaisants, ce livre pose une question centrale : comment bâtir une Afrique nouvelle si le sens de la responsabilité s'effrite chaque jour ? L'auteur invite à une introspection et à un sursaut individuel, en rappelant que le développement durable ne peut se réaliser sans discipline, rigueur, respect des règles et amour du travail bien fait. Plus qu'un diagnostic, cet ouvrage est un appel. Un appel à la jeunesse, aux travailleurs, aux décideurs à redonner du sens à l'éducation, au professionnalisme et à l'engagement citoyen. Car, "l'avenir de l'Afrique dépend moins de ses richesses naturelles que de la responsabilité de ses enfants" .

Par Elimane Diallo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Elimane Diallo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Faits de société

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L’Afrique et ses défis éducatifs, sociaux et professionnels

Elimane Diallo

Paru le 09/07/2026

144 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

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Scannez le code barre 9782336600819
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