L'époque de fer explore une société épuisée par ses contradictions. Le livre dévoile une misère qui se cache derrière le progrès, une corruption devenue norme et des valeurs qui s'effritent. Il met en lumière la jeunesse désorientée, les élites défaillantes et une Afrique qui cherche son souffle. Chaque page frappe comme un rappel : l'indifférence détruit plus que les crises. Ici, la plume devient arme et conscience. L'époque de fer ne se lit pas seulement, il se reçoit comme un signal d'alarme, un appel à regarder la réalité en face pour éviter l'effondrement.