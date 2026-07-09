Regards sur soixante treize ans de la vie culturelle et artistique congolaise (1951-2024)

Cet ouvrage retrace, à mi-parcours, les grands évènements qui ont meublé, pendant plus de sept décennies, l'histoire moderne de la vie culturelle et artistique congolaise. Un échantillon d'acteurs privés et de leurs oeuvres y est mis en vedette dans le but de montrer que l'homme est l'épicentre de l'histoire créative. Celle-ci est mise en lumière tout au long de l'essai, à travers les exploits des artistes et écrivains, ainsi que les initiatives d'intérêt culturel et scientifique qui ont contribué à la marche irréversible du Congo-Brazzaville vers le développement de son secteur culturel. Bien que la valeur ajoutée résultant d'un certain retour sur investissement public soit globalement insignifiante, les nouvelles opportunités qu'offrent la culture et les arts jusqu'à l'Agenda 2063 de l'Union africaine sont évidentes et doivent être explorées.