Au soir d'Alexandrie

A Alexandrie, à la fin des années 1950, une bande d'amis se retrouve régulièrement au bar du restaurant Artinos, sur la corniche, pour de longues soirées animées durant lesquelles, l'alcool aidant, ils se plaisent à refaire le monde. Unis par un attachement profond à leur ville, ils sont divisés face à l'actualité nationale et au leader charismatique Gamal Abdel Nasser. Alors que l'Egypte connaît de profonds bouleversements sociaux et politiques, qu'adviendra-t-il de ces femmes et hommes épris de justice, de beauté et d'amour, acquis à la cause - ou à l'illusion - cosmopolite d'Alexandrie ? Alaa El Aswany, au sommet de son art, compose une nouvelle fresque humaine flamboyante.