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#Roman francophone

Au soir d'Alexandrie

Aswany alaa El, Alaa El Aswany

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A Alexandrie, à la fin des années 1950, une bande d'amis se retrouve régulièrement au bar du restaurant Artinos, sur la corniche, pour de longues soirées animées durant lesquelles, l'alcool aidant, ils se plaisent à refaire le monde. Unis par un attachement profond à leur ville, ils sont divisés face à l'actualité nationale et au leader charismatique Gamal Abdel Nasser. Alors que l'Egypte connaît de profonds bouleversements sociaux et politiques, qu'adviendra-t-il de ces femmes et hommes épris de justice, de beauté et d'amour, acquis à la cause - ou à l'illusion - cosmopolite d'Alexandrie ? Alaa El Aswany, au sommet de son art, compose une nouvelle fresque humaine flamboyante.

Par Aswany alaa El, Alaa El Aswany
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Aswany alaa El, Alaa El Aswany

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature arabe

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Au soir d'Alexandrie

Aswany alaa El, Alaa El Aswany trad. Gilles Gauthier

Paru le 19/08/2026

480 pages

Actes Sud Editions

10,90 €

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