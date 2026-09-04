Le jeune et idéaliste Simon (surnom adéquat : Tête d'ange) part dans une cité-Etat asiatique lointaine dans l'espoir de reconquérir la belle Marianne, qui lui a reproché son manque d'ambition. Mais à peine arrive-t-il sur place qu'il apprend que le poste prestigieux qu'il croyait avoir décroché ne lui a été accordé que par erreur. Hugo, diplomate autrichien intègre et pointilleux, est contraint d'accepter à la dernière minute le remplacement de la vedette du piano qui devait se produire à leur ambassade par son sosie, ce qui le met dans une colère noire. Quant à Anthonia, brillante et ambitieuse avocate singapourienne, elle s'impatiente de pouvoir enfin montrer toute l'étendue de ses talents, et ainsi monter en grade. Les débordements hédonistes de certains expatriés peu scrupuleux et l'instrumentalisation de ceux-ci en scandale sexuel va se charger de réunir leurs destins, sur le fond solennellement gai des festivités de la fête nationale. Roman d'abord léger et ironique, L'Insuffisance évolue petit à petit en une farce noire, existentielle et cruelle. La ville de Singapour, cité-Etat fascinante à la pointe de la modernité y est, à l'instar de la Vienne de Musil, du Prague de Kundera ou du Buenos Aires de Sabato, un personnage à part entière. S'y tissent des intrigues urbaines autour de thèmes aussi bien contemporains (vie réelle contre virtuelle, déracinement, spectacle et simulacre) qu'universels (amour, rapport hommes/femmes, sexualité, ambition, vengeance et trahison), sur les traces des grands romanciers du post-modernisme, de Kundera à Mishima, de Pamuk à Sabato, de Rushdie à Vargas Llosa.