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Une histoire politique du journalisme

Géraldine Muhlmann

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Qu'est-ce qu'est vraiment le journalisme ? Qu'est-ce qu'un journaliste ? A quoi "sert" ce personnage dans nos sociétés démocratiques ? Lorsqu'on le critique, sait-on au nom de quel "idéal" du journalisme on le fait ? Aujourd'hui, à l'heure des fake news, des grandes fractures qui traversent l'opinion publique, des inquiétudes à propos de l'impartialité, et aussi de la petite musique qu'on entend, assenant avec aplomb qu' "à chacun ses faits" , ces questions sont particulièrement aiguës. Géraldine Muhlmann s'empare de toutes ces questions en nous plongeant dans l'histoire. Elle nous fait voyager auprès de reporters emblématiques, comme Séverine, qui couvrit le procès en révision de Dreyfus, Seymour Hersh, qui "sortit" l'affaire du massacre de My Laï pendant la guerre du Vietnam, ou encore George Orwell et Albert Londres. "Enfin ! Un livre véritablement intelligent et bien écrit sur ce sujet si difficile : en quoi consiste réellement cette chose que l'on nomme journalisme ? " Norman Mailer Géraldine Muhlmann, normalienne, agrégée de philosophie et de science politique, est professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas. Elle est aussi diplômée de l'école de journalisme de New York University et a travaillé dans le journalisme aux Etats-Unis et en France. Sur France Culture elle a produit pendant plusieurs années l'émission Avec philosophie.

Par Géraldine Muhlmann
Chez Points

|

Auteur

Géraldine Muhlmann

Editeur

Points

Genre

Actualité médiatique internati

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Une histoire politique du journalisme

Géraldine Muhlmann

Paru le 04/09/2026

528 pages

Points

10,20 €

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Scannez le code barre 9791041430871
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