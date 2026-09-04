Un livre fort et lucide sur la maladie mentale et l'amour fraternel. "Pendant presque quarante ans, il aura été là sans plus vraiment être là. Lui, mais plus lui. Un autre". David Thomas raconte le combat de son frère contre cette tyrannie intérieure qu'est la schizophrénie. Sa dureté, sa noirceur, ses ravages. Depuis la mort brutale d'Edouard jusqu'aux années heureuses, il remonte à la source du lien qu'il a eu avec son aîné et grâce auquel il s'est construit. Lors de ce cheminement, il s'interroge : comment écrire cette histoire sans trahir, sans enjoliver ? Ecrire pour rejoindre Edouard. Le retrouver. "L'écrivain révèle un magnifique portrait de son frère, séparé de lui par la maladie". LE MONDE "La sincérité de l'auteur est admirable, comme la limpidité de la langue dans laquelle il exprime l'amour qu'il porte à son frère". LIBERATION DAVID THOMAS est auteur de nouvelles et de romans. La Patience des buffles sous la pluie a reçu le prix Découverte 2009 de la Fondation Prince Pierre de Monaco ; Un silence de clairière, le prix Orange du livre 2011 ; Seul entouré de chiens qui mordent, le Prix de la nouvelle de l'Académie française 2021 et Partout les autres, le prix Goncourt de la nouvelle 2023.