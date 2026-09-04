L'homme qui tartinait une éponge

A contre-courant du discours médical, ce livre, empreint d'humanité, offre une nouvelle manière de voir et de vivre avec la maladie. En 2005, la vie de Colette Roumanoff bascule lorsqu'elle apprend que son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. D'abord paniquée, elle découvre qu'il est possible de vivre cette épreuve d'une autre manière, d'apprivoiser la maladie, d'en contourner les pièges. Elle accompagne son mari pendant dix ans, jusqu'à son décès en 2015. Dès 2009, elle partage son expérience et recueille des centaines de témoignages. En ressortent des conseils doux, joyeux, parfois même amusants. Avec une pédagogie remarquable, elle transforme ce lourd diagnostic en une ode à la joie de vivre et remet le patient au centre des préoccupations. Ainsi, elle lui redonne sa dignité. Un ouvrage d'une grande humanité. "Colette Roumanoff développe une pédagogie aussi positive que révolutionnaire" La Vie Diplômée de Science Po, Colette Roumanoff dirige une compagnie de théâtre parisienne depuis 1995. Elle a coécrit avec sa fille Valérie "La Confusionite" , devenue "Plus fort que l'oubli" en 2025, une comédie qui propose un nouveau regard sur Alzheimer. Reconnue comme "une experte de terrain" , elle tient un blog bienvivreavecalzheimer. com.