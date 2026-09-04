Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Les Forces

Laura Vazquez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une odyssée de l'angoisse contemporaine. C'est l'histoire d'une fille qui n'est pas d'accord avec l'ordre social. Nos visages sont-ils des images, des devantures ? Notre attention est-elle devenue une propriété, comme les terrains ? Est-ce que quelque chose s'est cassé en nous ? De l'enfance à l'écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d'une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d'aèdes, qui nous montrent le livre en train de se faire. "Une voix essentielle qui renouvelle la littérature française". LES INROCKS Née en 1986, LAURA VAZQUEZ est poète et romancière. Son premier roman, La Semaine perpétuelle, a reçu la mention spéciale du prix Wepler 2021. Elle donne régulièrement des lectures publiques en France ou à l'étranger et a été pensionnaire de la villa Médicis en 2022. En 2023, elle a été récompensée par le Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son oeuvre. PRIX DECEMBRE 2025 PRIX LES INROCKUPTIBLES 2025

Par Laura Vazquez
Chez Points

|

Auteur

Laura Vazquez

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Forces par Laura Vazquez

Commenter ce livre

 

Les Forces

Laura Vazquez

Paru le 04/09/2026

288 pages

Points

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041429103
9791041429103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.