Les Forces

Une odyssée de l'angoisse contemporaine. C'est l'histoire d'une fille qui n'est pas d'accord avec l'ordre social. Nos visages sont-ils des images, des devantures ? Notre attention est-elle devenue une propriété, comme les terrains ? Est-ce que quelque chose s'est cassé en nous ? De l'enfance à l'écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d'une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d'aèdes, qui nous montrent le livre en train de se faire. "Une voix essentielle qui renouvelle la littérature française". LES INROCKS Née en 1986, LAURA VAZQUEZ est poète et romancière. Son premier roman, La Semaine perpétuelle, a reçu la mention spéciale du prix Wepler 2021. Elle donne régulièrement des lectures publiques en France ou à l'étranger et a été pensionnaire de la villa Médicis en 2022. En 2023, elle a été récompensée par le Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son oeuvre. PRIX DECEMBRE 2025 PRIX LES INROCKUPTIBLES 2025