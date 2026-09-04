Le château de mes soeurs

Pourquoi n'y a-t-il pas de mot pour désigner une fratrie féminine ? Dans la langue française, il n'existe aucun mot pour désigner la fratrie au féminin. Une absence révélatrice de la domination du système patriarcal qui efface les femmes : avoir des filles a longtemps été considérée comme un échec dans des sociétés où la descendance passait par les fils. Pourtant, des Petites filles modèles aux Quatre filles du docteur March, de Kate et Pippa Middleton à Vénus et Serena Williams, les exemples de soeurs rivales ou complices sont multiples. Blanche Leridon, elle-même cadette d'une fratrie de filles, se charge d'analyser ces relations en en soulignant les singularités afin d'écrire une histoire de la sororité, affranchie des carcans d'un système sexiste. "Un essai qui décrypte le conditionnement pérenne, d'essence souvent patriarcale, de nos regards sur les collectifs féminins familiaux". Télérama Essayiste, spécialiste des politiques publiques et enseignante à Sciences Po, Blanche Leridon s'intéresse aux liens entre quotidien, intimité et politique. Elle a déjà publié Odyssées ordinaires. Le matin, mode d'emploi (Bouquins, 2022).