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On est tous différents !

Mai Lan Chapiron

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Dans un monde où les enfants sont confrontés très tôt aux différences et parfois aux discriminations, ce livre offre un outil pédagogique essentiel pour leur apprendre les valeurs fondamentales d'égalité et de respect. Le livre aborde de manière simple et ludique la question de la discrimination sous toutes ses formes : apparence physique, handicap, origine, genre, couleur de peau, etc. Il montre que chaque enfant est unique ET égal aux autres. Un outil pédagogique indispensable pour construire dès le plus jeune âge une société plus inclusive et respectueuse, où chaque enfant peut grandir en se sentant valorisé et en respectant les autres dans toutes leurs différences. Avec cet album jeunesse, Mai Lan Chapiron poursuit son travail de prévention contre les violences et les discriminations auprès des plus jeunes.

Par Mai Lan Chapiron
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Mai Lan Chapiron

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Albums 3 ans et +

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On est tous différents !

Mai Lan Chapiron

Paru le 04/09/2026

30 pages

Editions de la Martinière

10,00 €

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Scannez le code barre 9791040125594
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