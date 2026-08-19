Développement de l'enfant et de l'adolescent, pathologies infantiles

Suite à la réforme des études infirmière mise en application en septembre 2026 Elsevier Masson propose une nouvelle collection qui décline le Domaine B du nouveau référentiel en transversalité avec les 4 autres domaines. Cette nouvelle collection richement illustrée et avec une maquette dynamique et moderne permet à l'étudiant d'aborder les enseignements de ce nouveau programme avec la perspective de réussir sereinement ses études.