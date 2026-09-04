Nina a 10 ans. Beaucoup de choses la caractérisent, mais elle en retient deux : ses pensées qui ne s'arrêtent jamais (même quand elle dort) et ses kilos en trop (on dirait que les gens ne voient que ça). Le jour où la directrice du Centre de loisirs annonce qu'un atelier intergénérationnel va avoir lieu dans la maison de retraite du quartier, Les matinspaisibles, elle n'est pas très motivée. Est-ce qu'elle va devoir participer à des ateliers découpages ? Est-ce que les résidents seront gentils ? Mais la rencontre avec la fringante Mirette, 87 ans, va lui faire voir les choses autrement. Et si Mirette et Nina avaient beaucoup plus de points communs que la petite fille l'imaginait ? Un roman sensible, drôle et d'une grande justesse, illustré avec beaucoup de tendresse par Marie Novion.