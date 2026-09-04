Trac et Arnaque

Henriette a 9 ans et souffre d'une timidité maladive. Compliqué, quand on veut devenir une grande actrice... Accessoirement, elle vit à Marlouille, une ville assez peu connue des réalisateurs et casteurs. Pourtant, un jour, une dame se présente à la sortie de l'école : elle a repéré Henriette et veut faire d'elle une star ! Mais rien, hélas, ne va se passer comme prévu. Entre une productrice véreuse, une maîtresse terrifiante et des parents dépassés, Henriette va-t-elle survivre à sa nouvelle notoriété ? Pas si sûr. Dans cette aventure bourrée d'humour et de fantaisie, on découvre pourquoi il vaut mieux grandir caché que sous la lumière des projecteurs...