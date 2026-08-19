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#Roman francophone

Trois filles d'Eve

Elif Shafak

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Mariée à un riche promoteur, Peri assiste à un grand dîner dans une somptueuse villa du Bosphore. Au cours du repas, chacun commente les événements dramatiques que traverse la Turquie pendant qu'elle repense à sa jeunesse, à l'affrontement entre son père laïc et sa mère très pieuse, puis étudiante à Oxford entre ses deux amies : Shirin, Iranienne émancipée, et Mona, musulmane pratiquante et féministe. Elle se remémore aussi sa rencontre avec Azur, le flamboyant professeur de philosophie qui les a réunies. Cette soirée pas comme les autres fera ressortir les contradictions de la femme d'aujourd'hui et les impasses dans lesquelles se débat une société coincée entre tradition et modernité. Elif Shafak signe une satire violente de la bourgeoisie stambouliote comme du fanatisme religieux, également aveugles aux aspirations d'une jeunesse en quête de vérité et de liberté.

Par Elif Shafak
Chez J'ai lu

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Auteur

Elif Shafak

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Trois filles d'Eve

Elif Shafak trad. Dominique Goy-Blanquet

Paru le 19/08/2026

576 pages

J'ai lu

10,20 €

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