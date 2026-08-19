Le Grimoire de Brocéliande

Titouan habite chez papyli, son grand-père adoré, au coeur de la forêt de Brocéliande. Le comportement étrange du vieil homme attire les moqueries, en particulier celles de Malo, qui fait de Titouan son souffre-douleur. Le jour de ses onze ans, un grimoire insolite les propulse l'un et l'autre dans l'univers de Merlin l'Enchanteur ! Braver les dangers de cette terre inconnue peuplée de magie, de dragons et de chevaliers s'annonce périlleux. Surtout quand on est accompagné du tyran du collège et qu'on doit secourir sa meilleure amie... C'est aussi le commencement d'une quête extraordinaire, dont personne ne sortira indemne ! Une histoire intergénérationnelle touchante qui aborde le sujet fort du harcèlement. Nathalie Somers nous livre un récit d'aventures rondement mené !