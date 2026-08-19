A l'ombre des cours d'eau

Et le rire dans ta voix, comme un grelot. Tu es beau. Vraiment beau. Et pour la première fois je me retrouve à court de mots. Emie rencontre Lysandre à l'ombre des cours d'eau, l'été de leurs dix-sept ans. Premier baiser, premier "je t'aime" , c'est le genre d'amour qui rime avec éternité. Mais à l'heure des premiers choix, toutes les certitudes sont ébranlées. Est-ce possible d'arrêter d'aimer ? Un roman de Lolie Cherbonnel en vers libres lumineux qui saura toucher les lecteurs par sa délicatesse, son lyrisme et sa justesse.