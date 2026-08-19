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A l'ombre des cours d'eau

Lolie Cherbonnel

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Et le rire dans ta voix, comme un grelot. Tu es beau. Vraiment beau. Et pour la première fois je me retrouve à court de mots. Emie rencontre Lysandre à l'ombre des cours d'eau, l'été de leurs dix-sept ans. Premier baiser, premier "je t'aime" , c'est le genre d'amour qui rime avec éternité. Mais à l'heure des premiers choix, toutes les certitudes sont ébranlées. Est-ce possible d'arrêter d'aimer ? Un roman de Lolie Cherbonnel en vers libres lumineux qui saura toucher les lecteurs par sa délicatesse, son lyrisme et sa justesse.

Par Lolie Cherbonnel
Chez Editions Didier

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Auteur

Lolie Cherbonnel

Editeur

Editions Didier

Genre

Romans, témoignages & Co

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A l'ombre des cours d'eau

Lolie Cherbonnel

Paru le 19/08/2026

224 pages

Editions Didier

15,50 €

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