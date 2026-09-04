Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

La vallée des esprits vengeurs

Kim Fu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eleanor, psychologue, vient de perdre sa mère, Lele, qui jusqu'à la fin aura régné en souveraine sur sa vie. Dans un dernier geste d'obéissance, elle dépense son héritage sur une maison dans une vallée perdue, première d'un ambitieux projet immobilier jamais complété. Lorsqu'un déluge aux proportions bibliques s'abat sur la région, l'eau s'infiltre dangereusement, mettant en péril l'intégrité de la maison. Au fil des semaines, des entrepreneurs, experts en sinistres et assureurs s'invitent avec leurs gros sabots et leurs solutions ruineuses. Les murs poreux laissent aussi passer les spectres des patients d'Eleanor, dont les lamentations retentissent en écho dans les pièces inondées, et surtout celui de Lele, qui jette sur cette débâcle un regard réprobateur. Eleanor est de moins en moins à l'abri chez elle, et la pluie s'abat toujours plus fort. Qui appeler à l'aide ? Dans cette vallée maudite, elle n'a aucun allié. Dans ce roman aux confins de l'horreur, Kim Fu explore la psyché d'une protagoniste habitée par les traumas, le deuil et la culpabilité. Ce faisant, elle décrit un monde de plus en plus atomisé, tout en révélant la folie exploitatrice des hommes et la violence qu'ils imposent partout où ils plantent leur drapeau : le territoire et le corps des femmes. KIM FU est une auteurice canadienne vivant à Seattle, dans l'Etat de Washington. Parmi ses livres de fiction, tous traduits chez Héliotrope, on retrouve For Today I Am a Boy, Cinq filles perdues à tout jamais (paru au Livre de poche sous le titre Les filles du camp Forevermore) et Créatures obscures du 21e siècle (finaliste des Prix littéraires du Gouverneur général 2025).

Par Kim Fu
Chez Héliotrope

|

Auteur

Kim Fu

Editeur

Héliotrope

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vallée des esprits vengeurs par Kim Fu

Commenter ce livre

 

La vallée des esprits vengeurs

Kim Fu trad. Annie Goulet

Paru le 04/09/2026

320 pages

Héliotrope

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898222511
9782898222511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.