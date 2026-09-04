La vallée des esprits vengeurs

Eleanor, psychologue, vient de perdre sa mère, Lele, qui jusqu'à la fin aura régné en souveraine sur sa vie. Dans un dernier geste d'obéissance, elle dépense son héritage sur une maison dans une vallée perdue, première d'un ambitieux projet immobilier jamais complété. Lorsqu'un déluge aux proportions bibliques s'abat sur la région, l'eau s'infiltre dangereusement, mettant en péril l'intégrité de la maison. Au fil des semaines, des entrepreneurs, experts en sinistres et assureurs s'invitent avec leurs gros sabots et leurs solutions ruineuses. Les murs poreux laissent aussi passer les spectres des patients d'Eleanor, dont les lamentations retentissent en écho dans les pièces inondées, et surtout celui de Lele, qui jette sur cette débâcle un regard réprobateur. Eleanor est de moins en moins à l'abri chez elle, et la pluie s'abat toujours plus fort. Qui appeler à l'aide ? Dans cette vallée maudite, elle n'a aucun allié. Dans ce roman aux confins de l'horreur, Kim Fu explore la psyché d'une protagoniste habitée par les traumas, le deuil et la culpabilité. Ce faisant, elle décrit un monde de plus en plus atomisé, tout en révélant la folie exploitatrice des hommes et la violence qu'ils imposent partout où ils plantent leur drapeau : le territoire et le corps des femmes. KIM FU est une auteurice canadienne vivant à Seattle, dans l'Etat de Washington. Parmi ses livres de fiction, tous traduits chez Héliotrope, on retrouve For Today I Am a Boy, Cinq filles perdues à tout jamais (paru au Livre de poche sous le titre Les filles du camp Forevermore) et Créatures obscures du 21e siècle (finaliste des Prix littéraires du Gouverneur général 2025).